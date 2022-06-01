В ДНР исключили обмен пленных иностранцев

Фото Министерство Обороны РФ

Иностранные наёмники, участвовавшие в боевых действия в Донбассе на стороне Украины и попавшие в плен, обмену не подлежат. Их будут судить как террористов, заявила ТАСС глава комитета по уголовному и административному законодательству Нарсовета Донецкой Народной Республики Елена Шишкина.

Они действовали здесь не как военнослужащие, соблюдая международные конвенции. Они действовали здесь как террористы, как нацисты, поэтому ни о каком обмене не может идти речи, — подчеркнула она.

Речь, в частности, идёт о двух гражданах Великобритании Эндрю Хилле и Шоне Пиннере, а также подданном королевства Марокко Садуне Ибрагиме. Они были взяты в плен весной текущего года в ходе боестолкновений в Донбассе. Следствие частично признанной республики установит, была ли отправка на Украину их личной инициативой или приказом от зарубежных спецслужб.

Помимо этого, Шишкина категорически исключила возможность обмена членов нацбатальона «Азов».

Ранее в Генпрокуратуре ДНР рассказали, что в отношении иностранных наёмников были возбуждены уголовные дела и их расследование уже завершено. С учётом военного времени к ним может быть применена высшая мера наказания — смертная казнь.