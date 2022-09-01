В ДНР горняки застряли под землей после обстрела Минугля ДНР сообщило, что 41 горняк застрял под землей после обесточивания трех шахт из-за обстрела

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Три шахты Донецкой угольной энергетической компании обесточены из-за обстрела, под землей оказался по меньшей мере 41 человек, сообщает в своем Telegram-канале министерство угля и энергетики ДНР. В ведомстве добавили, что пострадавших нет, в соответствии с планом ликвидации подобного рода аварий горняков будут поднимать на поверхность.

В результате очередного обстрела Донецка в 10.20 обесточены три шахты ГУП ДНР «Донецкая угольная энергетическая компания». По оперативной информации, под землей на шахте имени Скочинского находится 30 человек, на шахте имени Абакумова - 7, на шахте «Лидиевка» - 4 горняка. Пострадавших нет, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сегодня город Энергодар, где находится Запорожская АЭС, подвергся массированному артиллерийскому удару, погибли три мирных жителя, еще один получил ранение. Кроме того, в двух районах города прозвучало шесть взрывов, загорелись два детских сада.

Обстрел произошел в то время, когда в городе ожидают прибытия делегации МАГАТЭ. Специалисты намерены ознакомиться с работой АЭС на подконтрольной РФ территории Запорожской области.