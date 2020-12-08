В ДНР дали оценку плану Киева продлить закон об особом статусе Донбасса

https://static.news.ru/photo/a314f692-397f-11eb-9d52-fa163e074e61_660.jpg Владимир Бидёвка Фото: dnrsovet.su

Попыткой создать видимость выполнения Минских договорённостей назвал намерение украинских властей увеличить срок действия закона об особом статусе самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик председатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка.

Из года в год Киев продлевает закон об особом статусе Донбасса, чтобы показать хоть какую-то видимость выполнения минских договорённостей перед западными партнёрами. На деле же Украиной не сделано ни единого шага для урегулирования конфликта, более того, мы видим откровенный саботаж мирных инициатив, — написал Бидёвка в Telegram-канале.

Как напомнил представитель ДНР, власти Украины так и не выполнили ни одного пункта Комплекса мер по урегулированию в Донбассе, а все заявления украинских политиков «остаются откровенным враньём».

Наша позиция неизменна — мы настаиваем на безоговорочной необходимости выполнения именно минского плана, одобренного Совбезом ООН, и именно в том порядке, какой был закреплён в данном документе. Иных путей мирного решения конфликта нет, — добавил он.

Законопроект о продлении на год действия особого статуса Донбасса в Раду внесли депутаты от партии президента «Слуга народа». Глава офиса президента Михаил Подоляк заявил, что продление особого статуса ДНР и ЛНР является подтверждением Киева готовности работать в рамках Минска-2.

В 2014 году Верховная Рада приняла закон об особом статусе Донбасса, но в действие его так и не ввели. В 2018 году украинские парламентарии продлили его действие ещё на год, а после встречи «нормандской четвёрки» в Париже при участии России, ФРГ, Франции и Германии, решили увеличить срок его действия до 31 декабря 2020 года.

При этом План «Б» киевских властей по Донбассу будет утверждёнв начале следующего года. Об этом заявил глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук, сообщал NEWS.ru.