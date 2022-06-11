В ДНР будут судить наемника из Южной Кореи Глава МИД ДНР Никонорова сообщила о начале подготовки к суду над наемником из Южной Кореи

Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Министерства иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, что в республике началась подготовка к суду над наемником из Южной Кореи, который воевал на стороне Украины. В эфире передачи «Соловьев Live» она подчеркнула, что судьи уже готовят приговор корейскому военному. По ее словам, на текущий момент в рядах ВСУ воюет достаточно много наемников из других стран.

Сейчас готовится приговор, насколько нам известно, по наемнику из Южной Кореи, это их гражданин, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины, — заявила Никонорова.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил троих иностранных бойцов, воевавших на стороне ВСУ, к смертной казни. Высшая мера наказания ждет британских силовиков Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Сааудана Брагима. Они признаны виновными в наемничестве и насильственном захвате власти группой лиц в военное время. Осужденные могут обжаловать вердикт в течение месяца.

Накануне Пиннер посоветовал иностранным наемникам не приезжать на Украину и отметил, что бойцам без военного опыта «не стоит» вступать в ряды ВСУ. Он предупредил зарубежных военных, что их просто «перемелет», они вернутся с Украины быстрее, чем прибыли.