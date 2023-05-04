В Днепропетровской области загорелось промышленное предприятие Глава Днепропетровской ОГА сообщил о пожаре на промышленном предприятии из-за обстрелов

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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

В городе Никополе Днепропетровской области из-за обстрелов загорелось промышленное предприятие, сообщил в Telegram глава местной облгосадминистрации Сергей Лысак. По его словам, в результате пожара здание получило повреждения. Позднее огонь был потушен. Минобороны РФ об атаке не сообщало.

Есть разрушение на одном из промышленных предприятий. Там возник пожар, который спасатели уже потушили, — написал Лысак.

Кроме этого, он рассказал, что в результате обстрела города есть и другие повреждения, пострадал один местный житель.

В ночь с 3 на 4 мая воздушная тревога была объявлена в девяти областях Украины. Речь идет о Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. По данным СМИ, в Киеве в ночь на 4 мая прогремел взрыв. Также сообщалось о трех взрывах в Одессе.

В свою очередь председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели два взрыва, после чего в значительной части города пропал свет.