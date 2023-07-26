В Днепропетровской области сообщили о пожаре после взрывов Глава Днепропетровской ОВА Лысак: в регионе после взрывов возник пожар

Фото: Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пожар возник в Днепропетровской области после серии прогремевших взрывов на фоне объявленной по всей Украине воздушной тревоги, написал у себя в Telegram-канале глава областной военной администрации Сергей Лысак. По словам чиновника, причиной возгорания стали обломки сбитой ракеты. В ходе инцидента никто не пострадал.

Вечером <...> сбили над областью ракету. Из-за падения обломков произошел пожар, который спасатели уже потушили. Люди не пострадали, — заявил Лысак.

Ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Издание «Страна.ua» сообщило также о взрывах в городе Староконстантинов в Хмельницкой области. Там располагается военный аэродром.

Перед этим сообщалось, что ВКС РФ подняли в воздух 12 бомбардировщиков Ту-95МС для нанесения ударов по Украине. Также были зафиксированы пуски ракет из Каспийского моря. Вскоре поступили сообщения о взрывах во Львовской, Сумской и Черниговской областях, мощный взрыв прогремел в Киеве. Предположительно, в направлении украинской столицы запустили несколько гиперзвуковых «Кинжалов». В Министерстве обороны РФ информацию об атаках не комментировали.