В Днепропетровской области сообщили об ударе по критической инфраструктуре Глава Днепропетровской области Резниченко сообщил об ударе ВС РФ по критической инфраструктуре

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Глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко заявил, что российская сторона нанесла удар по Криворожскому району. В результате были повреждены промышленное предприятие и объект энергетической инфраструктуры, подчеркнул глава региона в своем Telegram-канале.

Нервная ночь в Криворожском районе. Россияне нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры. Есть серьезные разрушения, — написал руководитель областной администрации.

Резниченко добавил, что на месте в настоящий момент работают специалисты аварийных служб. По предварительной информации, никто не пострадал.

Днем ранее стало известно, что на территории одного из сел Запорожского района загорелся объект критической инфраструктуры, о чем сообщил в своем Telegram-канале глава подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Александр Старух. По его словам, возгорание произошло в результате удара со стороны ВС РФ.

Старух подчеркнул, что в результате обстрела никто не пострадал.