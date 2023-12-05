В Днепропетровской области прогремели взрывы «Зеркало недели»: несколько взрывов прогремели в Днепропетровской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Днепропетровской области Украины прогремело несколько взрывов, сообщило издание «Зеркало недели». Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой информации, в настоящее время в регионе звучит воздушная тревога. Других подробностей произошедшего не приводится.

Днепропетровщина, местные паблики сообщают о взрывах. В области воздушная тревога. Будьте осторожны! — предупреждает СМИ.

Ранее во Львовской области Украины повредили объект инфраструктуры. Глава региональной администрации Максим Козицкий заявил, что ночью там произошел пожар. Около 05:00 мск в регионе также звучала воздушная тревога. По словам Козицкого, пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

Депутат Верховной рады Максим Бужанский ранее заявил о серии взрывов в Днепре. По его словам, во всем нужно искать «повод для оптимизма», поскольку в городе есть объекты, «сильно отравляющие жизнь» Вооруженным силам РФ. Парламентарий пояснил, что один взрыв прогремел до объявления в регионе воздушной тревоги, потом еще два — после нее.

В Одесской области ранее прогремел взрыв на инфраструктурном объекте. Глава региональной военной администрации Олег Кипер сообщил, что после попадания снаряда вспыхнул пожар. За ночь средства противовоздушной обороны нейтрализовали 10 снарядов.