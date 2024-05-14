В Днепропетровской области поврежден объект инфраструктуры

Фото: Vyacheslav Madiyevskyyukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Объект инфраструктуры поврежден в городе Никополе, расположенном в Днепропетровской области на юго-востоке Украины, сообщил глава местной областной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале. Отмечается, что в регионе, во вторник, 14 мая шесть раз объявлялась воздушная тревога

Поврежден инфраструктурный объект, — написал Лысак.

Ранее в подконтрольном властям Украины Запорожье прозвучали взрывы, их также слышали в Кременчуге и Киеве. После этого на всей территории Украины и в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей была объявлена баллистическая тревога.

В Никополе Днепропетровской области Украины в результате взрыва было повреждено административное здание. Подробности неизвестны.

До этого в Днепропетровске раздались взрывы. Украинские СМИ уточнили, что это произошло на фоне объявления воздушной тревоги на всей территории страны. Мэр города сообщил, что взрывы прогремели в центре. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, первыми в красную зону вошли Сумская и Харьковская области. Предупреждение об угрозе с воздуха заработало в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях.