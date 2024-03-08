В Днепропетровской области поврежден объект инфраструктуры

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В Днепропетровской области объект инфраструктуры получил повреждения, заявил в Telegram-канале глава администрации Сергей Лысак. По его данным, происшествие случилось в Никопольском районе. О каком объекте идет речь, а также о причинах повреждения Лысак не уточнил.

Поврежден <...> инфраструктурный объект, — сказал он.

Согласно информации украинского официального ресурса для оповещения населения, 8 марта в этой части Украины воздушную тревогу объявляли восемь раз.

Также утром 8 марта представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк сообщила, что объект инфраструктуры получил повреждение в Белгород-Днестровском районе Одесской области Украины. Она уточнила, что разрушено здание, которое давно не использовалось. Гуменюк добавила, что минувшей ночью на протяжении трех часов работали силы противовоздушной обороны.

Кроме того, взрыв прогремел на предприятии в подконтрольном украинским властям Херсоне, завод получил повреждения, заявил Александр Прокудин, назначенный Киевом на должность главы местной областной военной администрации. Также в городе произошла авария на газопроводе.

По словам Прокудина, в подконтрольных ВСУ населенных пунктах Херсонской области был поврежден объект критической инфраструктуры. Он также сообщил о взрывах в зданиях театра и музея. Повреждения получили магазин, гаражные помещения и автомобили.