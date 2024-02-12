В Днепропетровской области после взрывов загорелся энергообъект

Фото: t.me/dsns_telegram

После взрывов в Днепропетровской области загорелся энергетический объект, заявил в Telegram-канале глава военной администрации региона Сергей Лысак. По его словам, пожар уже ликвидировали.

В результате атаки российских дронов на энергетическом объекте возник пожар, который спасатели укротили, — уточнил Лысак.

Он добавил, что в Павлоградском районе без электроэнергии остались 29 тысяч человек. Кроме того, по словам Лысака, в Терновке у 10 тысяч жителей отсутствует водоснабжение.

До этого представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк сообщила, что ряд объектов инфраструктуры в Николаеве и Николаевской области получили повреждения. По ее данным, в Николаевской области несколько таких объектов получили повреждения во время воздушной тревоги, а в самом Николаеве вспыхнул пожар.

Ранее военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что в ночь на 11 февраля Украина подверглась одной из самых массовых атак дронами «Герань». По его словам, в украинских пабликах пишут, что в налете участвовали 45 беспилотников, которые достигали инфраструктурные объекты в южных областях Украины. Минобороны России не комментировало данную информацию.