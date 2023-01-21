В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Днепропетровской области Украины объявлена воздушная тревога, передает Telegram-канал Klymenko Time. По информации канала, взрывы слышны в Никополе.

В Сети сообщают о взрывах в Никополе Днепропетровской области, — указано в сообщении.

20 января воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Сигнал прозвучал в регионах практически одновременно. Telegram-канал «Киев INFO» писал, что в это день в Киеве недалеко от станции метро «Лукьяновская» прогремел взрыв. По предварительной версии, там взорвался газовый баллон. О погибших и пострадавших не сообщалось.

19 января воздушная тревога также была объявлена по всей Украине. Местные журналисты в это день сообщали о взрывах в Николаеве. Издание «Страна.ua» рассказало о взрывах в Харьковской и Запорожской областях.