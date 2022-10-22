В Днепропетровской области начались аварийные отключения электричества

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Днепропетровской области начались аварийные отключения электроснабжения из-за перегрузок энергосистемы Украины. Глава региона Валентин Резниченко в своем Telegram-канал призвал жителей к максимальной экономии электроэнергии.

В нашей области начались аварийные отключения электричества. Энергосистема страны не выдерживает нагрузки, — написал он.

Резников призвал жителей области «выключать все что можно». Он подчеркнул, что тотальная экономия электроэнергии является необходимостью и должна стать правилом жизни.

Ранее сообщалось, что «Укрэнерго» ввело временные ограничения потребления электроэнергии в крупнейших областях Украины — Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской. Кроме того, стало известно, что на западе страны областной центр — город Хмельницкий — остался без света. Местные власти также предупредили горожан и об отключении водоснабжения.