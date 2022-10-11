В Днепропетровской области и Виннице прогремели взрывы

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Павлограде и Вольногорске Днепропетровской области, а также в Виннице прогремели новые взрывы, сообщают украинские Telegram-каналы. Отмечается, что в каждом из регионов работают системы ПВО. Властями Украины второй раз за сутки введена воздушная тревога на всей территории страны.

По данным Telegram-канала «Труха Днепр», в Павлодаре был зафиксирован прилет ракеты. Над территорией региона виден дым. По данным Telegram-канала Readovka, удар пришелся по железнодорожному узлу, на котором находился состав с новой военной техникой ВСУ.

Авторы портала «Украина Online» сообщают о прилетах в соседнем Вольногорске. По их данным, как минимум две ракеты упали в обход систем ПВО.

Сообщают о прилете двух ракет в Вольногорске Днепропетровской области, — говорится в сообщении.

Также сообщения о новых взрывах приходят из Винницы. В настоящий момент город обесточен из-за обстрелов Ладыжинской ТЭС.

Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, включая Киевскую, Черниговскую, Винницкую, Сумскую, Днепропетровскую области. Также стало известно о взрывах в Одессе и Одесской области, Виннице, Ровно и Кривом Роге.

Председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов заявил, что дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС. Позднее журналисты опубликовали в Сети видео с последствиями удара.