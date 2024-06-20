В Днепропетровске раздался взрыв

Фото: ГО ЧС Украины

В Днепропетровске прозвучал взрыв, сообщает издание «Зеркало недели» в Telegram-канале. Уточняется, что он зафиксирован на фоне воздушной тревоги.

Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в 12 областях Украины. Опасность была объявлена сначала в Винницкой области в 01:16 мск. Уже в 01:52 этот же режим ввели в Киеве. Местные власти не комментировали ситуацию.

Ранее сирена воздушной опасности раздалась сразу в четырех областях Украины. Тревога была объявлена в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях. Сигналы были включены 3 июня, в период с 23:35 до 00:26 мск.

До этого взрывы прогремели на территории находящегося под контролем украинских властей Херсона. Глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко рассказал, что их слышно в прибрежных районах города. Воздушная тревога в регионе не объявлялась, в «красную зону» попали Житомирская, Винницкая, Харьковская и Днепропетровская области.

Также несколько инфраструктурных объектов в Днепропетровске на Украине получили повреждения. Глава военной администрации региона Сергей Лысак известил, что в городе упали обломки ракет. На местах происшествия вспыхнул пожар.