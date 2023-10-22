В Днепропетровске раздался взрыв во время воздушной тревоги

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В Днепропетровске в ночь на 22 октября на фоне звучавших сирен о воздушной тревоге раздался взрыв, сообщает украинское издание «Зеркало недели». Подробности происшествия не приводятся. Согласно данным местной системы оповещения о воздушных угрозах, ночью сирены звучали в Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

Днепр, местные паблики сообщают о взрыве, — говорится в публикации.

Вечером в субботу, 21 октября, появилась информация о взрывах в Харькове. Эти сведения подтвердил мэр города Игорь Терехов. Подробности происшествия не приводились. Перед взрывами в регионе также была объявлена воздушная тревога.

До этого стало известно о взрывах на территории Херсона. Местные ресурсы утверждали, что к городу приближалась российская тактическая авиация и была велика вероятность сброса авиабомб КАБ. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Вечером 18 октября взрывы раздавались в Сумской и Днепропетровской областях. В частности, они прозвучали в городе Сумы на севере Украины. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в регионе объявлялась воздушная тревога. Подробности о ситуации не приводились.