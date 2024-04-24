В Днепропетровске прозвучали взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрыв произошел в Днепропетровске на Украине, сообщило украинское издание «Страна». Подробности не приводятся. Власти страны не комментировали информацию.

Уточняется, что в настоящее время в регионе действует режим предупреждения об угрозе с воздуха. Сигнал тревоги также звучит, согласно данным онлайн-карт Министерства цифровой информации страны, в Полтавской области.

Ранее взрывы раздались в Киеве. Администрация украинской столицы проинформировала о работе систем противовоздушной обороны. Других данных не раскрывалось. В местных пабликах при этом указывалось, что сначала стало известно о неспокойной обстановке в Обуховском, Белоцерковском и Бориспольском районах. Затем тревогу объявили по всему региону, а также в Киеве, Одесской, Киевской и Николаевской областях.

До этого в Одессе дважды за ночь прогремел взрыв. Власти города данную информацию не комментировали. Сведения о первой серии взрывов появились за час до этого, звуки, как уточнялось, прозвучали в районе порта. Затем последовали еще один сильный взрыв и пожар.

Кроме того, в ночь на понедельник, 22 апреля, украинские СМИ информировали, что в Одесской области прогремели взрывы, в регионе сработали системы противовоздушной обороны. Местные власти не делали по ситуации никаких объявлений.