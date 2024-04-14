В Днепропетровске после воздушной тревоги раздался взрыв «Укринформ»: в Днепропетровске прогремел взрыв

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Днепропетровске вечером 14 апреля произошел взрыв, передает агентство «Укринформ». Он прогремел, когда в области начала действовать воздушная тревога. Других подробностей издание не сообщает.

Взрыв в Днепре. Сейчас в области объявлена ​​воздушная тревога, — сказано в сообщении.

Ранее российские войска ударили по подстанции в районе железнодорожной станции Лосево в Харькове, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Минобороны РФ эту информацию не комментировало. После удара в городе были перебои со светом. Взрывы во время ударов по энергетической системе в Харькове также раздавались в соседнем Чугуеве. Из-за повреждений ввели жесткие графики отключений света, однако они не выдерживаются.

Позже в Министерстве энергетики Украины сообщили, что оборудование энергообъектов и линий электропередачи получило повреждения сразу в нескольких областях страны. По данным ведомства, разрушения зафиксированы в Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях. Кроме того, был зафиксирован пожар на высоковольтных подстанциях в Одесской области. Специалистам пришлось обесточивать оборудование энергоинфраструктуры.