В Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прозвучал взрыв

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В Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв, передает Telegram-канал «Общественное». Отмечается, что это не первый за день взрыв в городе. В области с 10:18 звучит сигнал воздушной тревоги.

В Днепре снова был слышен взрыв, — говорится в сообщении.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области. Власти страны не комментировали ситуацию. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе объявлена воздушная тревога. Накануне взрывы прозвучали и в других областях: координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что по инфраструктуре порта в районе Одессы был нанесен удар. По его словам, на данном участке в настоящий момент оцеплены дороги, проезд разрешен только каретам скорой помощи. В Минобороны РФ эту информацию пока не прокомментировали.

До этого в украинской столице произошел еще один сильный взрыв. Инцидент был зафиксирован на левом берегу Днепра. Стало также известно о хлопках в Одессе, Николаеве и Запорожье. Воздушная тревога объявлялась в Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях, а также в районах Запорожской области, подконтрольных киевским властям.