В Днепре загорелась электроподстанция

Фото: Донецкая группа новостей

В правобережной части украинского города Днепра возник сильный пожар. Загорелась электроподстанция, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua» со ссылкой на пользователей соцсетей.

В Днепре на правом берегу сильный пожар. Местные Telegram-каналы пишут о пожаре на электроподстанции. О прилетах по городу не сообщалось, — говорится в сообщении.

Издание опубликовало несколько видео, снятых горожанами, на которых заметны густые клубы дыма и отблески пламени.

По сведениям издания «Зеркало недели», причиной пожара стала техническая неисправность. На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области начались аварийные отключения электроснабжения из-за перегрузок энергосистемы Украины. Глава региона Валентин Резниченко призвал жителей «выключать все, что не нужно, для максимальной экономии электроэнергии». По его словам, это должно стать для украинцев правилом жизни.