В Днепре прогремели взрывы

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Взрыв прозвучал в Днепре на востоке Украины, сообщило издание «Общественное. Новости». При этом воздушная тревога в регионе 13 июля не объявлялась.

В Днепре прозвучал взрыв, — пишет издание.

В ночь на 13 июня в Киеве, Харькове и Кривом Роге прогремели взрывы. Местные СМИ сообщали, что в украинской столице все атаки были отражены, а в Харькове и Кривом Роге зафиксированы прилеты. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о прилете беспилотника и пожаре в Салтовском районе. Минобороны России эту информацию также не комментировало.

Как следовало из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве, а также в Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины сработала воздушная тревога. Помимо этого, тревога была объявлена на территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, находящихся под контролем Киева.

Ранее глава военной администрации Полтавской области Украины Дмитрий Лунин сообщил, что ночью 10 июня в результате ударов был атакован военный аэродром в городе Миргород. Он добавил, что повреждена находившаяся там техника.

Утром 8 июня прогремели взрывы в Сумах. Воздушная тревога также прозвучала в Полтавской и Черниговской областях. О жертвах и разрушениях не сообщается. В Минобороны РФ не комментировали информацию.