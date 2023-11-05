В Днепре прогремели взрывы

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Взрывы прогремели в городе Днепре, сообщило украинское издание «Клименко тайм». Другие подробности произошедшего не приводились.

Ранее украинское издание «Страна» сообщило о взрыве в Одессе. В настоящее время воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Черкасской областях.

Утром 5 ноября Минобороны РФ в новой сводке отчиталось об уничтожении склада авиасредств поражения Воздушных сил Украины. В ведомстве пояснили, что удар был нанесен по аэродрому Днепр в Днепропетровской области.

В ведомстве добавили, что удар был также нанесен по аэродрому Миргород в Полтавской области. Там российские войска уничтожили стоянку украинской авиационной техники.

Ранее сообщалось, что военные российской группировки «Днепр» за сутки уничтожили склад с боеприпасами и скопление живой силы ВСУ под Херсоном. В островной зоне также ликвидирована позиция украинских войск, на Каховском направлении уничтожен пункт временной дислокации армии Украины с 12 солдатами, еще семь ранены, три машины выведены из строя.

До этого стало известно, что военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) взяли штурмом и зачистили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении.