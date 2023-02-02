СМИ показали найденный у экс-замминистра обороны Украины миллион долларов Украинские СМИ опубликовали видео с найденным у экс-замминистра обороны страны $1 млн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов Украины в ходе обысков в квартире бывшего замминистра обороны Александра Миронюка обнаружили в его диване миллион долларов, кадрами с моментом нахождения крупной суммы поделилось издание «Украинская правда». По словам экс-чиновника, деньги ему одолжила приятельница из Харькова.

Обыски у Миронюка проводились летом 2022 года в рамках расследования дела о мошенничестве на закупках в Минобороны Украины. Всего в его квартире было найдено 17,078 млн гривен, $400,1 тысяч и €100,38 тысяч.

Ранее СБУ заявила о разоблачении масштабных схем хищений на $1 млрд (40 миллиардов гривен) в «Укрнафте» и «Укртатнафте». Установлено, что незаконные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем. Топ-менеджерам «Укртатнафта» объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений.

До этого Государственное бюро расследований Украины провело обыск у бывшего министра внутренних дел страны Арсена Авакова по делу о крушении вертолета в Броварах, произошедшего 18 января. Среди жертв авиакатастрофы были министр внутренних дел страны Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Следственные действия обусловлены тем, что вертолет был приобретен МВД Украины в тот период, когда Аваков занимал пост главы ведомства.

Также сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у олигарха Игоря Коломойского, считающегося одним из главных спонсоров украинского лидера Владимира Зеленского. Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела о махинациях в компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта».