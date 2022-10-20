В Дании заявили о возможности починить взорванный «Северный поток» Инженер COWI Уссинг: за несколько месяцев взорванный «Северный поток» можно починить

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Главный специалист датской инженерной компании COWI Стен Уссинг заявил, что взорванный газопровод «Северный поток» подлежит ремонту. На выполнение необходимых работ потребуется несколько месяцев, отметил он в беседе с Danmarks Radio.

Эксперт изучил фотографии с повреждениями газопровода. По его мнению, из-за низкого содержания кислорода в воде на глубине 80 метров трубопровод может не покрыться ржавчиной.

Поверхности излома с металлической точки зрения очень чистые. Поверхность выглядит гладкой и кажется почти блестящей. Это подсказывает, что через несколько недель труба не покроется ржавчиной, как можно было бы ожидать в среде, более насыщенной кислородом. С некоторой оговоркой можно рассчитывать, что внутри трубы коррозия тоже окажется ограниченной, — пояснил инженер.

Уссинг считает, что работать на месте повреждения трубы можно, если ее немного приподнять над морским дном. Приваривать новый кусок трубы придется водолазам-сварщикам со спецоборудованием. После того, как трубопровод опорожнять, продуют и высушат, можно будет снова подавать газ, — добавил специалист.

Ранее шведский таблоид Expressen впервые явил миру сенсационные фотографии и видеокадры поврежденного участка газопровода «Северный поток». Они были сделаны камерой подводного беспилотника на глубине 80 метров в Балтийском море. На снимках видны трещины, разорванные края армированной бетоном стальной трубы. Около 50 метров газопровода отсутствует вовсе.