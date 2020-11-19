В Дании заявили о вероятном исчезновении мутировавшего COVID-19 у норок

В Минздраве Дании уверены, что мутировавший коронавирус, обнаруженный у норок, скорее всего, исчез.
Специалисты ведомства сделали такой вывод на основании оценок научно-исследовательского института Statens Serum Institut, занимающегося вопросами предупреждения распространения инфекционных заболеваний,
Накануне Управление ветеринарии и пищевых продуктов Дании сообщило, что все заражённые COVID-19 норки уничтожены. Заболевание распространилось на 1139 норковых фермах страны. Больше остальных это коснулось хозяйств Северной Ютландии. Коронавирусом при этом заразились не только зверьки, но и 200 сотрудников на шести фермах.
Ранее NEWS.ru писал о том, что министр продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства Дании Могенс Енсен подал в отставку после резонанса, вызванного распоряжением властей об уничтожении всех норок на территории страны.