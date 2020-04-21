В Дании запрет на крупные массовые мероприятия продлили до осени

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В Дании запрет на проведение крупных общественных мероприятий будет действовать до 1 сентября. Такое решение приняло правительство.

До 10 мая жителям скандинавской страны запрещено собираться компаниями, состоящими из более чем 10 человек. Кабмин будет следить за развитием ситуации с пандемией коронавируса. Уже в следующем месяце лимит могут повысить до 500 человек, сообщает TV2 со ссылкой на Министерство здравоохранения.

15 апреля в Дании открыли часть детских садов и начальных школ, которые из-за ограничений не работали более четырёх недель, писал NEWS.ru.