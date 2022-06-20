В Дании забили тревогу из-за нехватки российского газа Датское энергетическое агентство ввело специальный режим из-за нехватки российского газа

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Пресс-служба Датского энергетического агентства сообщила, что в стране в ближайшее время может возникнуть ухудшение ситуации с газоснабжением из-за неопределённости с поставками энергоресурса из России. В организации обратились к гражданам королевства с просьбой экономить электроэнергию. Отмечается, что компании могут прекратить подачу газу на неопределённое время, пишет РИА Новости.

В Дании вводится режим Early Warning, который означает, что может возникнуть ситуация со значительным ухудшением газоснабжения. План включает высвобождение аварийных запасов и предполагает, что крупнейшие газопотребляющие компании могут полностью или частично прекратить подачу газа, — сказано в пресс-релизе агентства.

В ведомстве добавили, что в настоящее время датские газохранилища заполнены на 75%.

Международный экономический форум в Санкт-Петербурге продемонстрировал, что стремления западных стран изолировать Россию провалились, написало ранее немецкое издание Jungle Welt. Журналисты отметили, что несмотря на санкции и давление на страну, в Санкт-Петербург приехали представители ведущих стран мира. По мнению издания, это говорит о том, что Россия может оказывать серьезное экономическое и политическое влияние на миропорядок.