https://static.news.ru/photo/3e7c896e-6619-11ea-9886-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ken Welsh/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

81-летний мужчина, которому ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, скончался в Дании.

Об этом сообщает датское радио DR. Первоначально мужчину госпитализировали из-за обострившейся хронической болезни. Уже в больнице у него начали развиваться симптомы COVID-2019. Проведённый анализ дал положительный результат.

Медицинский персонал, который был в тесном контакте с погибшим, был временно отправлен на домашний карантин.

Накануне, 13 марта, Дания объявила о полном закрытии границ. Разрешать въезд будут только тем иностранцам, которые смогут представить экстренную причину для нахождения в стране, передавал NEWS.ru.

Количество выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире, по последним данным, превысило 148 тысяч человек. Более 5,5 тысячи человек скончались от болезни, около 72 тысяч исцелились.

Количество заражённых коронавирусом в России увеличилось до 59 человек. За сутки их стало на 14 человек больше.