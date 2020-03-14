81-летний мужчина, которому ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, скончался в Дании.
Об этом
Медицинский персонал, который был в тесном контакте с погибшим, был временно отправлен на домашний карантин.
Накануне, 13 марта, Дания объявила о полном закрытии границ. Разрешать въезд будут только тем иностранцам, которые смогут представить экстренную причину для нахождения в стране, передавал NEWS.ru.
Количество выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире, по последним данным, превысило 148 тысяч человек. Более 5,5 тысячи человек скончались от болезни, около 72 тысяч исцелились.
Количество заражённых коронавирусом в России увеличилось до 59 человек. За сутки их стало на 14 человек больше.
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