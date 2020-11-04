В Дании убьют всех норок, чтобы сдержать мутировавший коронавирус

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Датское правительство решило уничтожить всех норок на зверофермах после обнаружения случаев заражения среди животных для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса.

Все норки в Дании должны быть убиты, — отметила премьер-министр страны Метте Фредериксен.

По её словам, в связи с обнаружением у норки мутировавшей инфекции, которая распространяется на людей и ослабляет способность к выработке антител, нужны решительные действия. В настоящее время зарегистрировано 12 человек с мутировавшим вирусом. Премьер предупредила, что он может распространиться не только на остальную часть Дании, но и на остальной мир.

Коронавирус быстро распространился среди 1139 норковых ферм в Дании. Наиболее сильно пострадали хозяйства Северной Ютландии, передаёт агентство Ritzaus Bureau.

Издание уточняет, что помощь фермерам в уничтожении животных окажут вооружённые силы и Датское агентство по чрезвычайным ситуациям. Возмещение убытков, по предварительным расчётам, обойдётся казне в 2,3–2,8 млрд датских крон ($362–441 млн).

Объём экспорта меха норок в прошлом году составил 4,9 млрд датских крон ($475 млн).

Ранее биологи из Великобритании и Малайзии выяснили, какие животные, контактирующие с человеком, восприимчивы к SARS-CoV-2 и могут заболеть коронавирусом. Для этого специалисты провели компьютерное моделирование с участием 215 представителей фауны, результаты которого соотнесли с ранее полученными данными лабораторных экспериментов и зарегистрированными случаями инфекций.

Исследователи изучили, как спайк-белок вируса SARS-CoV-2 взаимодействует у разных млекопитающих с белком ACE2, через который он проникает в клетки. Пока это единственный известный механизм инфицирования, хотя авторы и не исключают, что у некоторых животных он может быть иным.

В итоге авторы эксперимента обнаружили, что птицы, рыбы и рептилии риску заражения не подвержены. Однако 26 видов млекопитающих, регулярно контактирующих с людьми, могут быть инфицированы — это, в частности, овцы и все человекообразные обезьяны — шимпанзе, гориллы, орангутанги и бонобо. Уже отмечены случаи заражения кошек, собак, норок, львов и тигров. Кроме того, подтверждена возможность заражения хорьков и макак, писал NEWS.ru.