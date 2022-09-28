Стало известно, что в «Северных потоках» скоро закончится газ Энергетическое агентство Дании: «Северные потоки» могут опустеть к концу недели

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Авария на «Северных потоках»

Большая часть газа с поврежденных газопроводов «Северный поток» после диверсии вытекла, передает агентство Reuers со ссылкой на заявление главы Датского энергетического агентства Кристоффер Ботцау. Отмечается, что трубопроводы могут полностью опустеть к концу недели.

Более половины газа в поврежденных газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» покинули трубы, а оставшийся объем, как ожидается, будет израсходован к воскресенью, — заявил Ботцау.

В ночь на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. Оператор Nord Stream AG сообщил, что 26 сентября произошло падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».

Профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерн Лунд сообщил сообщил, что на маршрутах залегания трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошло два мощных подводных взрыва.

Срочное заседание Совета Безопасности ООН по диверсиям на «Северных потоках» пройдет 30 сентября в 22:00 мск, сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Ранее о желании созвать заседание Совбеза сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.