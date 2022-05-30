В Дании смирились с прекращением поставок газа из России Датская Ørsted допустила прекращение поставок газа из России

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Крупнейшая в Дании энергетическая компания Ørsted заявила, что не поменяла свою позицию касательно отказа платить за российский газ в рублях и допустила скорое прекращение его поставок, говорится в пресс-релизе компании. Там отмечается, что крайний срок оплаты за топливо — 31 мая и компания планирует совершать платежи исключительно в евро, как это прописано в контракте.

По контракту у нас нет подобных юридических обязательств (платить за газ в рублях. — NEWS.ru), и мы неоднократно уведомляли «Газпром экспорт», что не будем этого делать. Крайний срок оплаты — 31 мая, и Ørsted продолжит платить в евро. Таким образом, существует риск, что «Газпром экспорт» прекратит поставлять газ Ørsted. В нашем понимании это будет нарушением договора, — говорится в заявлении.

Об отказе покупать у России газ за рубли компания заявила в конце апреля.

Польша также отказалась платить за российский газ в рублях. Уполномоченный правительства страны по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Польша больше не будет покупать газ в России. После этого «Газпром» прекратил поставки топлива в страну.

Позднее выяснилось, что Польша продолжает покупать российский газ, однако не у России, а реверсом из Германии по газопроводу Ямал — Европа. По словам официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова, объём реверса составляет около 30 млн куб. м в сутки.

Также российский газ перестал поступать в Болгарию.