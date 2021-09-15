В Дании предложили вариант борьбы с COVID-19 при ухудшении ситуации

Стратегию по борьбе с COVID-19 в случае ухудшения эпидемиологической ситуации после снятия ограничений в стране предложили эксперты в Дании. Предложения содержатся в документе, опубликованном на правительственном сайте. посвящённом коронавирусу.

Коронавирусные ограничения правительство Дании начало снимать с 10 сентября. Такое решение было принято на фоне благоприятной эпидемиологической обстановки и широкомасштабной вакцинации. По данным Минздрава страны, в Дании в настоящее время привиты более 83% населения, или порядка 4,3 млн человек.

Тем не менее группа экспертов сделала ряд конкретных рекомендаций по некоторым категориям для стратегии реагирования на чрезвычайные ситуации: повторная вакцинация, лечение и возможности больниц, эпидемиологический надзор, тестирование на COVID-19, изоляция, ограничение на въезд и выезд, а также меры по сокращению контактов. Стратегия получила название «Повседневная жизнь с повышенным уровнем готовности».

Данная стратегия имеет два варианта реагирования. При первом варианте предполагается соблюдение баланса между борьбой с пандемией и одновременным поддержанием экономики и благосостояния людей. При втором варианте, который может оказаться актуальным при более критической стадии эпидемии, все ранее снятые ограничения вновь окажутся в действии.