В Дании подросткам разрешили делать аборт без согласия родителей Минздрав Дании: подростки с 15 лет смогут делать аборт без согласия родителей

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Датское правительство достигло соглашения по вопросу предоставления возможности подросткам в возрасте 15-17 лет делать аборт без согласия родителей или разрешения властей, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел и здравоохранения королевства. По информации ведомства, это первое серьезное изменение законодательства в этой области за последние 50 лет.

Срок прерывания беременности также будет увеличен с 12 до 18 недель, следует из сообщения. Нововведение с медицинской точки зрения никак не навредит гражданам, уточнили в ведомстве.

Также нет ничего, что позволяло бы в результате его изменения предположить увеличение количества абортов, в том числе и на более поздних сроках, — подчеркнула министр внутренних дел и здравоохранения Дании Софи Леде.

Ранее член правления родительского комитета Тюменской области и отец восьмерых детей Андрей Генерозов обратил внимание, что вопрос о введении запрета на аборты раскачал общество и привел не только к жарким спорам, но и пониманию, что страна активно двигается в сторону защиты традиционных ценностей. По его словам, сейчас во всех регионах страны наблюдается положительная тенденция, а почва к данному решению подготавливалась в течение 10–15 лет.