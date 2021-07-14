Властям Дании посоветовали не сбивать российские истребители

У Дании нет реальных возможностей предотвратить нарушение Россией своих воздушных границ. По мнению главы Центра воздушных операций при датской военной академии майора Карстена Маррупа, стране не стоит сбивать российские истребители, пишет газета Berlingske.
В Дании
Как считает Марруп, российские самолёты всё же не несут какой-либо угрозы. По его мнению, если они нарушают воздушное пространство, то не ведут себя агрессивно. В связи с этим атака с датской стороны была бы чрезмерной. Марруп посоветовал стране не повторять турецкие действия.
Ранее сообщалось, что российские истребители Су-30СМ и Су-27 сопроводили над Чёрным морем два американских самолёта-разведчика.