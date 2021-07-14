Властям Дании посоветовали не сбивать российские истребители

У Дании нет реальных возможностей предотвратить нарушение Россией своих воздушных границ. По мнению главы Центра воздушных операций при датской военной академии майора Карстена Маррупа, стране не стоит сбивать российские истребители, пишет газета Berlingske.

В Дании напомнили о сбитом Турцией в 2015 году российском бомбардировщике Су-24М в связи с полётами истребителей военно-космических сил (ВКС) России возле границ страны. Тогда датские дипломаты выразили Москве протест. Журналист Стеффен Нюбоэ Макги отметил, что не знает, как стоит действовать, если это повторится.

Как считает Марруп, российские самолёты всё же не несут какой-либо угрозы. По его мнению, если они нарушают воздушное пространство, то не ведут себя агрессивно. В связи с этим атака с датской стороны была бы чрезмерной. Марруп посоветовал стране не повторять турецкие действия.

Ранее сообщалось, что российские истребители Су-30СМ и Су-27 сопроводили над Чёрным морем два американских самолёта-разведчика.