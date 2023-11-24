В Дании откажут в помощи вернувшимся с Украины наемникам DR: вернувшиеся с Украины наемники не получат помощи от властей Дании

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Датские наемники, решившие воевать на стороне Украины, не смогут рассчитывать на поддержку со стороны властей по возвращении на родину, сообщила обозреватель радио DR Нанна Нербю Хансен. По ее словам, солдаты удачи столкнутся с длительными ожиданиями в очередях за психологической помощью или лечением от посттравматического стресса.

Хотя премьер-министр Метте Фредериксен сразу после ввода российских войск на Украину заявила, что ничто не мешает датским гражданам отправиться на фронт добровольцами, помощи от властей по возвращении из зоны боевых действий тоже ждать не приходится, — отметила Хансен.

Научный сотрудник Датского института международных исследований Майя Тузари Гринвуд добавила, что в Дании существует система регистрации ветеранов, возвращающихся из конфликтных зон, но добровольцы, присоединившиеся к Вооруженным силам Украины, не будут иметь к ней доступа.

Ранее попавший в плен грузинский снайпер Георгий Чубетидзе рассказал, что поток наемников во «второй иностранный легион» ВСУ заметно снизился. По его словам, по сравнению с прошлым годом и началом нынешнего пополняться новыми людьми легион стал гораздо реже. Он также сообщил, что украинское военное командование расселяет иностранных наемников из «легиона» в съемных квартирах в Славянске из-за страха перед российскими ракетными ударами.