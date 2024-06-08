В Дании неизвестный напал на премьер-министра страны Bloomberg: злоумышленник ударил премьер-министра Дании Метте Фредериксен

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Метте Фредериксен

Неизвестный злоумышленник ударил премьер-министра Дании Метте Фредериксен в Копенгагене, пишет Bloomberg. Полиция сообщила, что он уже арестован. В офисе премьер-министра заявили, что она была «шокирована» случившимся, но о ее состоянии или необходимости медицинской помощи говорить отказались. Очевидцы сообщили местным СМИ, что видели, как женщину с места происшествия уводили телохранители. По их словам, видимых повреждений у нее не было.

Нападение на Метте Фредериксен произошло во время предвыборной кампании, которую проводят датские политики в преддверии выборов в европейский парламент. Они состоятся в эти выходные. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен была первой среди лидеров, осудивших нападение.

Министр окружающей среды Дании Магнус Хойнике после нападения призвал к национальному единству, передает CNN. По его словам, ничего столь уродливого и неприемлемого не должно происходить в стране.

Фредериксен, лидер левоцентристской Социалистической демократической партии Дании, занимает пост премьер-министра с 2019 года. Нападение на нее произошло через несколько недель после того, как премьер-министр Словакии Роберт Фицо был ранен в результате первого крупного покушения на европейского политического лидера за более чем 20 лет. Политические аналитики и законодатели тогда заявили, что это выявило все более истеричный и поляризованный политический климат как в Словакии, так и во всей Европе.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на днях в видеообращении заявил, что не чувствует ненависти к расстрелявшему его писателю Юраю Цинтуле. Это его первый комментарий журналистам после покушения, произошедшего 15 мая. Глава словацкого правительства подтвердил, что в результате нападения его здоровье серьезно пострадало, однако он планирует в конце июня вернуться на работу.