В Дании начали сжигать миллионы убитых из-за коронавируса норок

https://static.news.ru/photo/d3238e78-b3d9-11eb-879d-96000091f725_660.jpg Фото: J. S. Peifer/Global Look Press

В Дании начали проводить эксгумацию четырёх миллионов убитых в прошлом году норок. Животные были уничтожены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, пишет издание The Local.

Зверей закопали на военном полигоне на западе страны, однако в результате образования газов при их разложении останки норок стали подниматься на поверхность. В феврале правительство Дании приняло решение выкопать 4 млн трупов животных. Эксгумация проводится в городе Норре-Фельдинг. Данный процесс позволит оценить состояние мёртвых норок спустя полгода после уничтожения. После анализа власти приступят к полноценной эксгумации.

Правительство Дании планирует выкопать и сжечь все останки к середине июля. Рядом с местами, где будет проводиться эта процедура, может появиться неприятный запах. Возникшую ситуацию прокомментировал министр сельского хозяйства Расмуса Прена.

Я сожалею, что это вызовет некоторый шум и запах, но, думаю, что местные предпочли бы столкнуться с таким краткосрочным неудобством, нежели с неопределённостью, которая оставалась бы долгие годы, — заявил глава ведомства.

Ранее стало известно, что выявленный в Польше у норок COVID-19 может передаваться человеку и наоборот. Соответствующие исследования провели эксперты Государственного ветеринарного института в Пулавах. Учёные секвенировали геном SARS-CoV-2, штаммы, изолированные из первого случая заражения данной инфекцией пушного зверька в стране.

Кроме того, вирусологи не выявили ни одной мутации белка S отростков SARS-CoV-2, описываемых в разновидности SARS-CoV-2, выявленных у норок в Дании.