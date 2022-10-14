В Дании на фоне инфляции выросло число магазинных краж Danmarks Radio: на фоне инфляции в Дании возросло число магазинных краж

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Полиция Дании

В Дании выросло число магазинных краж на фоне инфляции и кризиса, сообщает EADaily со ссылкой на телерадиокомпанию Danmarks Radio.За последние полгода в магазинах зарегистрировали на 23% больше краж, чем в предыдущий год — этот показатель стал наивысшим за последние пять лет. Как утверждается, такая тенденция характерна для всей страны.

По всей Дании распоясались воришки. Вместе с ростом цен в супермаркетах подскочило и количество краж, — уточняет издание.

По словам сотрудников датских магазинов, им приходится вешать на бритвы магнитные клипсы, а дорогие напитки убирать «под замок».

В Датской торговой палате отметили, что кражи стали большой проблемой для управляющих магазинами и универмагами по всей стране. Помимо того, инфляция в сентябре в Дании составила 10%.

В СМИ Гонконга ранее заявили, что без России Евросоюзу грозят деиндустриализация и потери колоссальных денежных средств. По мнению журналистов, вслед за уходом инвестиционного капитала в Европе последует также резкое падение уровня жизни. При этом даже если Европа осознает свою ошибку, будет уже поздно, полагают авторы материала. Россия устремит свои интересы на Восток, а США, предположительно, замкнутся в себе и начнут решать собственные проблемы.