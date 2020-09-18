В Дании на детском телешоу голые взрослые обсудили гениталии

Участники популярной передачи Ultra Strips Down, которая идёт на детском канале, решили раздеться и поговорить об интимных частях тела.
Как пишет The New York Times, продюсеры шоу сразу же отметили, что сделали программу для создания атмосферы бодипозитива и борьбы со стыдом перед физическими недостатками.
Кроме того, голые взрослые, помимо демонстрации не прикрытого одеждой тела, предложили детям задавать им любые вопросы, в том числе и о половых органах.
Как писал NEWS.ru, ранее российский актёр Никита Джигурда стал гостем шоу «Секрет на миллион», которое ведёт Лера Кудрявцева. В эфире передачи артист снял с себя рубашку.
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