В Дании коронавирусом заразились более 12 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/e2bb7fe8-ae40-11ea-849b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Francis Dean via imago-images.de/Global Look Press

За последние сутки число новых случаев инфицирования коронавирусом в Дании составило 54 человека. Общее число заболевших в стране равняется 12 193.

Как сообщает Государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями, в больницах находятся 55 заразившихся, 11 из них — в отделении интенсивной терапии. С момента начала эпидемии в стране умерли 597 человек. Тестирование на коронавирус прошли 648 326 человек, излечились 11 068.

Управление здравоохранение Дании заявило, что после снятия второй фазы ограничений, когда открылись рестораны, кафе и торговые центры, распространение коронавируса не ускорилось. Число подтверждённых случаев продолжает падать.

NEWS.ru писал, что датские учёные представили робота для тестирования на коронавирус. Устройство выглядит как рука, которая может аккуратно взять анализ на COVID-19.

В мире коронавирусом заразились более 7,7 млн человек, более 430 тысяч умерли, более 3,7 млн выздоровели.