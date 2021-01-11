В Дании количество выявленных случаев COVID-19 превысило 182 тысячи

https://static.news.ru/photo/74af26b4-542e-11eb-a6d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carsten Rehder/Global Look Press

В Дании число случаев COVID-19 достигло 182 725, следует из сообщения Государственного института по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Так, за сутки в стране выявили 1239 новых случаев заболевания. От коронавируса скончались 1597 человек, передаёт ТАСС.

По данным на утро 11 января, в России за сутки зафиксировано 23 315 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В общей сложности с начала пандемии в России коронавирусом заболело 3 425 269 человек. 2 800 675 пациентов выздоровело, также зафиксировано 62 273 смертельных случая. Из регионов первое место по суточному приросту заболевших удерживает Москва — за сутки в столице выявлено 4646 новых случаев.

Ранее китайские учёные определили наиболее распространённые последствия коронавирусной инфекции. Причём их специалисты охарактеризовали как длительные.

Оказалось, что спустя полгода после острой фазы инфекции пациенты чаще всего жаловались на усталость или мышечную слабость (63% переболевших), проблемы со сном (26%), а также на состояние беспокойства или депрессию (23%), писал NEWS.ru.