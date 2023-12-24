В Дании дали совет по переговорам с Россией RS: Западу стоит отказаться от позиции силы в переговорах с Россией

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В переговорах с Россией странам Запада лучше не придерживаться позиции силы в переговорах с Россией, заявил бывший статс-секретарь Министерства иностранных дел Дании Йорген Орстрем Меллер в колонке для журнала Responsible Statecraft. Он призвал вспомнить уроки истории.

Миру стоит напомнить обеим сторонам, что они должны знать историю и не пытаться использовать требования чтобы подавить или унизить другую сторону, так как это приведет к зарождению нового конфликта, — говорится в публикации.

Ранее первый заместитель помощника американского президента по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что США надеются подтолкнуть Россию в конце 2024 года к переговорам с Украиной на условиях, приемлемых для Киева. По его словам, Вашингтон хочет склонить Москву к выбору: либо договариваться с Киевом, либо же РФ «будет иметь дело с более сильной Украиной», опирающейся на мощную промышленную базу в США и Европе и способной вновь проводить наступательные операции.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что стремление Соединенных Штатов убедить Россию пойти на переговоры с Украиной на условиях Киева и завершить СВО выглядит абсолютно нереалистичным. По его словам, это невоплотимая идея Вашингтона.