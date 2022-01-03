В Дании 18 человек умерли из-за «омикрон»-штамма коронавируса

Число жителей Дании, скончавшихся после заражения «омикрон»-штаммом коронавируса, составляет 18, сообщает агентство Ritzaus Bureau со ссылкой на государственный институт сыворотки. Речь идёт о данных с 21 ноября по 28 декабря, когда медики выявили в стране 55 700 случаев инфицирования новым штаммом COVID-19.

За тот же период в Дании зарегистрировали 100 смертей в связи с другими известными вариантами COVID-19.

Институт впервые сообщает о количестве смертей, связанных с «омикрон»-штаммом. Впервые этот вариант коронавируса был зарегистрирован в Дании в конце ноября, в настоящее время на него приходится около 90% всех положительных тестов на COVID-19.

Ранее технический директор Управления общественного здравоохранения (SSI) Дании Тира Гроув Краузе заявила, что особенности протекания заражения «омикрон»-штаммом могут свидетельствовать о скором окончании пандемии. После новой волны заболеваний с этой мутацией она может пойти на убыль. Краузе напомнила, что «омикрон» оказывает менее разрушительное воздействие на организм, нежели его предшественник.

Она также напомнила, что большее число госпитализированных пациентов с коронавирусом пришлось именно на штамм «дельта», в то время как заражённые «омикроном» гораздо реже попадают на больничную койку. У некоторых из них заболевание проходит в лёгкой форме или же бессимптомно.