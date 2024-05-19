В ЦКБР указали на опасность передачи Киевом опыта управления дронами ЦКБР: передача Киевом опыта управления БПЛА создает террористическую угрозу

Фото: МО Украины

Передача опыта управления FPV-дронами от украинских военных через частные военные компании США станет в будущем фактором террористической угрозы по всему миру, заявил РИА Новости директор российского Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин, комментируя визит госсекретаря США Энтони Блинкена в центр производства украинских дронов. По мнению эксперта, эти знания могут попасть в руки криминальных группировок и других незаконных организаций.

Одним из вызовов международной безопасности в ближайшее время станет освобождение огромного количества украинских специалистов с опытом боевого применения FPV-систем, которые неизбежно приведут к повышению террористической угрозы по всему миру. Уже сейчас этот опыт может ими передаваться американскими ЧВК и далее его получатели непредсказуемы — международные террористические группировки, криминал и так далее, — пояснил Кузякин.

Как стало известно, 14 мая Блинкен прибыл в Киев с необъявленной целью. Он встретился с президентом республики Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками. С ними американский политик обсудил обстановку на фронте, влияние новой помощи США на СВО, а также долгосрочные обязательства в области безопасности между странами. Глава Госдепа также заверил Киев в поддержке со стороны Вашингтона и поделился уверенностью в поражении России.

После этого подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис констатировал, что Блинкен «либо лжец, либо неадекватен». Бывший военный назвал чепухой слова Блинкена, добавив, что Москва становится сильнее в то время, как поддержка Киева западными странами ослабевает.