В ряде районов Киева экстренно отключили электричество Экстренные отключения электричества ввели в четырех районах Киева

Фото: Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press

Киев, Украина

Экстренные отключения электроэнергии будут осуществлены в четырех районах Киева до конца 1 ноября, сообщили в отделении энергохолдинга украинской столицы ДТЭК. Они связаны с ремонтом транзитной линии в киевской области и перегрузкой работающей.

В связи с ремонтом транзитной линии в области и перегрузкой оставшейся в работе линии мы вынуждены применить экстренное отключение Оболони, Виноградаря, Минского массива и Куреневки на время ремонта... Ориентировочное время выполнения работ и отключения – до конца дня, — говорится в сообщении на сайте компании.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сыронизировал касательно работы ПВО на Украине, указав на «странные закономерности». Он сказал, что чем лучше, по мнению СМИ Украины, работает их ПВО, тем хуже обеспечение страны электричеством и водой.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что из-за ударов ВС России повреждено 40% энергетической инфраструктуры страны, такую оценку он дал в ходе встречи с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсоном. Ранее доля повреждений оценивалась украинским руководством в 30%.

Утром 10 октября, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, в котором Россия обвинила спецслужбы Украины, очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, во Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины.

Президент России Владимир Путин в тот день заявил, что по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием.