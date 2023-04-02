В четырех областях Украины сработала воздушная тревога В Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины сработала воздушная тревога

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины сработала воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Помимо этого, сигнал тревоги прозвучал в частях Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, находящихся под контролем Киева.

Тревога сработала в промежутке с 10:11 по 10:14, в 10:41 она была отменена во всех регионах, кроме Запорожской области.

Накануне вечером воздушную тревогу объявляли в двух областях на востоке Украины — в Херсонской и Днепропетровской.

25 марта украинские СМИ сообщали о сильном взрыве, прогремевшем в Одесской области. Подробности не уточнялись. При этом в регионе не было воздушной тревоги.

Кроме того, власти Одесской и Харьковской областей сообщили о проблемах с электроснабжением. По их данным, это произошло в результате повреждений объектов инфраструктуры.

В феврале мэр Львова сообщил, что почти все электроподстанции в городе и области разрушены. По его словам, это создает серьезные проблемы для электроснабжения критически важных объектов. Градоначальник отметил, что большая часть поврежденных объектов уже не подлежит ремонту.