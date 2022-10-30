В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Социальные сети

В четырех областях Украины в ночь на 30 октября объевлена возудшная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты вохдушных тревог украинского Минцифры.

По имеющимся данным, тревогу объявили в Сумской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Также сигналы тревоги звучали в Полтавской области, но затем их отменили.

Накануне сообщалось, что воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Сообщения о воздушных тревогах начали поступать с 17:39 (время совпадает с московским). Первой такое объявление сделала городская администрация Киева. Жителей украинской столицы призвали проследовать в укрытия.

Воздушная тревога объявляется по всей Украине регулярно с 10 октября, когда российские военные начали наносить удары по объектам энергетики, военного управления и связи в ответ на теракт на Крымском мосту. Президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти своими действиями фактически поставили себя на одну доску с международными террористическими формированиями. Оставлять без ответа их преступления невозможно.