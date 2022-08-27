В черногорском отеле отравились почти 100 человек RTCG: 96 европейских туристов отравились в крупном отеле Будвы, десятки госпитализированы

Около 100 европейских туристов получили пищевое отравление в крупном отеле Черногории, расположенном в туристической столице страны —Будве, сообщает телеканал RTCG. Часть отравившихся была госпитализирована. Речь идет о десятках человек.

Отмечается, что об отравлении заявили 96 человек. У них проявились схожие симптомы после употребления еды в отеле.

Вчера вечером, 26 августа, около 22:00 (23:00 мск) в больницу города Котор привезли 30 пациентов с острым диарейным синдромом и рвотой, — говорится в сообщении.

Туристы приехали в Будву из Польши, Италии и Хорватии. Так как большинство из них останавливались в отеле ненадолго, в течение дня они массово обращались за помощью в больницы на побережье страны в городах Цетине, Бар и Котор.

Ранее из детского лагеря «Республика дружных» в Забайкальском крае с острой кишечной инфекцией госпитализировали 39 детей и одного взрослого. Их состояние медики оценили как удовлетворительное. Еще у двоих воспитанников лагеря диагностировали ОРВИ.