В Черногории уволили министров, которым запретили въезд в Россию В Черногории отправили в отставку глав МИД и Минобороны, которым запретили въезд в Россию

Фото: IMAGO/Janine Schmitz/Global Look Press

Ранко Кривокапич

В Черногории отправили в отставку министра иностранных дел Ранко Кривокапича и главу Минобороны Рашко Коневича, которым ранее был запрещен в въезд в Россию. Парламент страны поддержал соответствующее предложение премьер-министра Дритана Абазовича в ходе внеочередной сессии, говорится в сообщении, опубликованном на сайте законодательного органа.

Депутаты приняли предложение об освобождении от занимаемых должностей членов 43-го правительства Черногории, вице-премьера по политической системе и внутренней политике, а также министра обороны Рашко Коневича М.А. и министра иностранных дел Ранко Кривокапича, — говорится в тексте.

За отставку министров высказался 41 парламентарий из 80.

На прошлой неделе Москва запретила въезд в Россию Кривокапичу и Коневичу, а также бывшему главе Агентства национальной безопасности Черногории Саво Кентере. В МИД РФ пояснили, что решение принято в ответ на высылку Подгорицей дипломатов российского посольства.

Сотрудники дипведомства РФ были объявлены персонами нон грата в Черногории в конце сентября. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти республики не сформулировали каких-либо конкретных претензий к дипломатам. Она также отметила, что Черногория уже не в первый раз «устраивают показуху» в деле защиты государственных интересов от несуществующей угрозы со стороны РФ.