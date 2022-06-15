В Черногории отключили вещание RT, RTdoc, «РТР-Планета« и »Россия-24»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Черногорский оператор «Мтел» прекратил вещание российских телеканалов RT, RTdoc, «РТР-Планета» и «Россия-24» сообщил ТАСС представитель RT. Известно, что это было сделано по решению правительства Черногории.

Власти через Агентство электронных медиа республики вынесли операторам запрет на вещание этих каналов. Причина такого решения не указывается.

Ранее в Туркмении и Киргизии прекратили вещание нескольких российских телеканалов. Тогда под ударом оказалась сетка ВГТРК — «Россия 1», «Россия Культура» и «Звезда».